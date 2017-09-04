В ряде областей Украины бушевала непогода, обесточены более 160 населенных пунктов

В воскресенье, 3 сентября, в Украине из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в четырех областях обесточены 167 населенных пунктов.

Об этом говорится на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве уточнили, что населенные пункты остались без электричества и вследствие срабатывания систем защиты линий электропередач.

Во Львовской области обесточены 73 н.п., в Ивано-Франковской — 51, в Тернопольской — 37, в Черновицкой — шесть. К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Ранее сообщалось, что 3 сентября в Ивано-Франковской области бушевала непогода — в областном центре был ливень с грозой, а в селе Микуличин прошла "сумасшедшая" гроза, выпал град размером c перепелиное яйцо.