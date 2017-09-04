Из Украины выдворили очередного криминального авторитета

"Профессор" пытался организовать банду из молодых преступников, которые бы специализировались на кражах авто и грабежах квартир.
В Киеве полиция задержала и выдворила в Турцию "вора в законе" по прозвищу в криминальном мире "Профессор".
Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко на своей странице в Facebook.
"Оперативники киевской полиции задержали и выдворили в Турцию очередного "вора в законе". В криминальном мире он имел прозвище "Профессор", — написал Крищенко.
По его словам, он пытался организовать банду из молодых преступников, которые бы специализировались на кражах автомобилей и грабежах квартир.
Ему запрещен въезд в Украину на три года.
"Так что теперь еще на одного "профессора" в Украине стало меньше", — отметил глава киевской полиции.
Напомним, ранее из Украины выдворили очередного российского "коронованного" вора.