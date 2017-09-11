Гроза вертолетов и пехоты врага. Опубликованы фото украинско-польской ракетной системы "Stokrotka"

На проходящей в польском Кельце выставке оборонной промышленности MSPO- 2017 компания WB Group в сотрудничестве с украинской корпорацией "Укроборонпром" представила ракетную систему ZRN-01 "Stokrotka".

Новая ракетная система использует воздушные ракеты калибра 80 мм, сообщает "Национальный промышленный портал Украины".

ZRN-01 это высокомобильное шасси грузовика STAR 265M2 в 6×6, которое является базой для поворотной установки вооруженной двумя авиационными пусковыми установками B8W20.

Используя систему управления огнем Topaz, установленную на транспортном средстве с радаром и оптоэлектронной головкой GS400, "Stokrotka" может точно поражать цели на земле на расстоянии 6 км.

Примечательно, что благодаря программируемой головке, система может бороться не только со скоплением пехоты, артиллерии, или легкобронированных машин, но и беспилотниками и вертолетами, летящими на малой высоте в радиусе 4 км.

Вся система, несмотря на очевидную простоту, предлагает замечательную мобильность и огневую мощь по очень доступной цене. Пусковая установка и система управления огнем могут быть легко установлены и на другие платформы, включая бронированные машины.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ приняли на вооружение украинский ракетный комплекс "Корсар".

Фото: uprom.info.