В шести областях Украины бушевала непогода, обесточены почти 500 населенных пунктов

В воскресенье и в ночь на понедельник — 17-18 сентября — в Украине из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в шести областях обесточены 478 населенных пунктов.

Об этом говорится на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве уточнили, что населенные пункты остались без электричества и вследствие срабатывания систем защиты линий электропередач.

В Хмельницкой области обесточены 187 н.п., в Тернопольской — 114, в Черновицкой — 73, в Ивано-Франковской — 70, в Закарпатской — 33, а в Днепропетровской — один. К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечена 71 бригада облэнерго.

Напомним, вечером 17 сентября в Черновцах была буря — повалены десятки деревьев, сорваны билборды и повреждены автомобили. Узнать больше о последствиях стихии можно здесь.