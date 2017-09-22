На Житомирщине град размером с гусиное яйцо побил окна и машины, опубликованы фото и видео

21 сентября в Бердичеве Житомирской области выпал огромных размеров град. Такого здесь не помнят даже старожилы.

Жители разных микрорайонов города после непогоды показали, что им упало с неба во двор, пишет Журналист Житомира.

По словам очевидцев, некоторые куски льда были размером с блюдце, с гусиное яйцо, как теннисный мяч, поэтому в некоторых дома разбиты стекла окон, балконы, а также повреждены машины.

В соцсети говорят, что "такого града в Бердичеве не було лет десять, как минимум".

Напомним, ранее синоптики сообщали, что стихия накроет Украину и какие области попадут под угрозу

Фото; Видео: Журналист Житомира