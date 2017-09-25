В Новоазовск перебросили подкрепление: малые группы российских наемников и бронемашины

На Приморском направлении замечено появление новых групп российских оккупантов с бронетехникой.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

"В Новоазовске, Безыменном, Самсоново отмечается появление российских наемников (не из состава "9-го омсп мп 1-го АК ДНР"). Небольшими группами с бронетехникой — по 20-30 чел, также в каждой группе 2-3, реже 3-4 единицы ББМ, свой автотранспорт, активно передвигаются по трассе Новоазовск — Тельманово, в районе Красноармейского и Патриотичного", — рассказал Тымчук.

Напомним, ранее сообщалось, что под Мариуполь переброшен российский спецназ, ранее воевавший в Сирии.