Климкин о знании языка украинцами: это "вопрос нацбезопасности"

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что знание государственного языка в стране является "вопросом национальной безопасности".

Об этом глава он заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV.

Он отметил, что позиция по этому вопросу должна быть последовательной. По его словам, "мы должны защищать и украинский на 100%, и языки национальных меньшинств".

"Та ситуация, когда есть люди, которые вообще не владеют украинским языком, это вопрос, в конце концов, нашего единства и национальной безопасности. Я это понимаю так и буду далее продвигать", — заявил Климкин.

"Для меня настоящий шок, что есть граждане Украины, которые не владеют украинским. Поэтому я считаю, у нас должна быть последовательная позиция: если у нас не будет надлежащих знаний украинского для всех граждан, они будут тотально дискриминированы", — сказал он.

При этом Климкин пояснил, что без знания государственного языка они не смогут стать госслужащими или поступить в вуз.

"Последние тесты в Берегово показали такие баллы, что там просто плакать или смеяться — непонятно, — добавил министр.

Вместе с тем, Климкин отметил, что в Украине не лишают права образования на языках национальных меньшинств.

По его мнению, вариант, когда в школах нацменьшинств преподают только украинский язык, а другие предметы — на языках национальных меньшинств, является неприемлемым, поскольку приводит к незнанию терминологии точных наук государственным языком среди выпускников школ.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании в Украине. Он отметил, что документ повышает роль государственного украинского языка в образовательном процессе.

Стоит отметить, что 5 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об образовании, им, в частности, вводится 12-летнее обучение в школе. Позже Венгрия и Польша высказали претензии к закону.

Фото; видео: ICTV