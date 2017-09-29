Очевидцы рассказали подробности авиакатастрофы под Хмельницким

Военный самолет, который разбился под Хмельницким, пролетал над селом Берегели Красиловского района. По неизвестным пока причинам, он упал.

Как сообщили местные жители, авиакатастрофа произошла около 12:30, сообщает местное издание vsim.ua.

По их информации, они подумали, что это самолет, который орошает поля, но потом поняли, что это военный.

"Он шумно летел, как реактивный. Так летают те, что из Староконстантинова. Он упал. Люди слышали звуки взрыва и видели черный дым. Ветер его быстро развеял. Видел, как из Хмельницкого на Берегели вернули автомобили полиции. Якобы какая лаборатория. Также над полем летал разведчик", — рассказал изданию один из местных жителей.

Информацию о том, что разбился именно военный самолет, подтвердили в ГУ Нацполиции Хмельницкой области.

Деталей о катастрофе не сообщили. Сказали, что всем занимается военная прокуратура. "Информацию об авиакатастрофе я подтверждаю. Деталей и конкретных фактов я пока не имею. Жду официального сообщения от пресс-центра воздушных сил. О погибших, скорее всего, там действительно подтверждение есть. Но официально такой информации пока нет", — сообщил Андрей Агеев.

Подтвердили информацию о крушении самолета и в Минобороны.