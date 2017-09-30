Волонтер показал, как артиллерия сил АТО на Светлодарской дуге готовится к холодам, опубликованы фото

Артиллеристы 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, отведенные от передовой на Светлодарской дуге — не скучают. Они готовятся к холодам.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, бойцы организовались: нашли в районе места дислокации кирпичи (на передке это не проблема, так как очень много разрушенных построек), глину, песок и известь, закатали рукава, и сами без посторонней помощи построили в своих палатках каменные печи.

"Ночью в этом районе уже 0 градусов, местами сильный ветер и очень холодно, а арта в палатках спит в одном нижнем белье, все здоровы и никто даже не кашляет. Красавцы просто и хороший пример", — пишет Юрий.

Сообщение волонтера вызвало шквал шутливых комментариев со стороны посетителей его странички.

"Ну, теперь ждите проверку по пожарной безопасности". — "Тут недавно проверка была, так вменили отсутствие громоотводов и автоматической системы пожаротушения". — "А где ящик с песком?" — "И бирки "Печка", "полено 1", "полено 2"?" — "Главное инструкция". — "Якщо зачарувати щукою, то на ній ще і їздити можна буде. Виглядає дуже якісно", — пишут комментаторы.

Напомним, ранее волонтер рассказал, как силы АТО на Светлодарской дуге неумолимо приближаются к Дебальцево.