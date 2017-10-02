От боевиков в Горловке и на Светлодарской дуге требуют соблюдать маскировку, пугают беспилотниками сил АТО

Командование 1-го "армейского корпуса" ДНР в очередной раз разослало командирам 3-й омсбр, 100-го омсп и ряда других частей и отдельных подразделений распоряжение о строгой необходимости принятия мер оперативной маскировки.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, согласно распоряжению, ВСУ "ведут активную воздушную разведку в районах Горловка, Пантелеймоновка, Енакиево и на Светлодарской дуге (правый фланг)…". Констатируется, что иногда в воздухе одновременно фиксируется до 5-7 украинских беспилотников (в т.ч. и в ночное время, что говорит о наличие тепловизионного канала визирования у аппаратов), что резко затрудняет проведение скрытых мероприятий по перегруппировке и передислокации частей и подразделений, а также способствует вскрытию боевых порядков войск на данных участках.

Командование боевиков категорически требует при перемещениях подразделений рассредотачиваться и маскироваться, избегая открытого пространства, а при выборе мест стоянки и позиций для техники и вооружений обращать внимание на территорию промышленных предприятий и частного сектора в населенных пунктах. Позиции артиллерийских средств требуется тщательнейшим образом маскировать, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, двумя неделями ранее командование "армии" ДНР дало боевикам по шапке за маскировку. Террористов пугали, что ВСУ намерены в ближайшее время активизировать ведение воздушной разведки.