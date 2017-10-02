"Тактика НКВД". Журналист предупредил: боевики на Донбассе готовят провокации

На оккупированном Донбассе боевики переодеваются в украинскую форму и готовят провокации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

Он отметил, что украинский военнослужащий запечатлел боевика незаконных вооруженных формирований на Донбассе в украинской военной форме.

Журналист отметил, что российского наемника в украинском "пикселе", который обустраивал блиндажи, сфотографировал украинский разведчик.

"Итак, мы имеем это фото. Конечно, кто-то скажет, что боевик пошел в "военторг" и купил украинскую форму. За тысячу сто гривен. Почему бы и нет? Только "военторг" — на нашей стороне. Новый "пиксель" начал сменять армейский "дубок" в четырнадцатом году и на ту сторону мог попасть только контрабандой", — подчеркнул Цаплиенко.

Журналист считает, что наемники могут использовать украинскую военную форму для провокаций перед наблюдателями ОБСЕ. Кроме того, таким образом боевики могут терроризировать местное население и обвинять украинских солдат.

"Тактика, которую использовали спецотряды НКВД для дискредитации УПА", — напомнил он.

Кроме того, журналист отметил, что действия происходят в районе, где взорвалась машина с наблюдателями ОБСЕ и где "заблудился" российский военнослужащий Виктор Агеев.

Напомним, ранее сообщалось, что на Светлодарской снайперы ВСУ уничтожили двоих боевиков.

Фото: Фейсбук А.Цаплиенко.