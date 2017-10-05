Разборки в Донецке. Российский политтехнолог угодил "на подвал" после ссоры с экс-"министром" ДНР

В оккупированном Донецке российский политтехнолог Роман Манекин поругался с экс-"министром" ДНР Александром Кофманом и попал на подвал к своим же подельникам.

Об этом журналист Денис Казанский пишет в своем блоге.

По словам друзей Манекина, его пытают, избивают и обвиняют в шпионаже в пользу Украины.

По словам Казанского, единственным человеком, который попытался придать огласке ситуацию, оказалась московская подруга Манекина — Дарья Митина.

"Жену отпустили, и она уже пообщалась с несколькими журналистами, сказала, что увозили его в подвал и допрашивали именно люди министра Дикого, причем не сразу в СИЗО, что было бы логично, а в какое-то частное здание, где могло произойти все что угодно. Допрашивали его тоже с применением физического воздействия. Он пострадал, его били прикладами еще в квартире, туда забрались, можно сказать, обманом (представились сотрудниками полиции), но настоящие сотрудники полиции там пробыли недолго, составили протокол и удалились, а остались непонятные люди" — цитирует Казанский россиянку.

Он также сообщил, что позже Манекина перевезли в СИЗО, уже официально оформили и инкриминируют ему диверсионную деятельность против "республики, конституционного строя".

Напомним, ранее сообщалось, что боевики арестовали "министра внутренних дел" ДНР.