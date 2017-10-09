Огонь из пушек и "Градов". Опубликовано видео учений артиллеристов ВСУ под Мариуполем

В рамках тренировки по управлению огнем и боевыми стрельбами подразделения опретивно-тактической группировки "Мариуполь" огнем из штатного вооружения поразили условные морские цели противника.

Об этом идет речь в материале "Военного ТВ".

Офицер управления Роман объясняет, что по легенде стрельб, один батальон морской пехоты противника должен был высадиться на побережье, где стоят украинские военные.

"Но они были заранее замечены нашими подразделениями береговой охраны. Вовремя подтянутые артиллерийские подразделения осуществили огневое поражение противника", — рассказал военный.

Такие учения проводят не менее двух раз в месяц, добавил военный.

Напомним, ранее было опубликовано видео учений танкистов ВСУ.

Видео: Військове телебачення України.