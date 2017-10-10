"Команда одного тайма". Фаны жестко троллят сборную Украины за проигрыш хорватам

Вялая игра и, как результат, безвольное поражение национальной сборной Украины в важнейшем для нас матче заключительного, 10-го тура квалификации Чемпионата мира-2018 в группе I от команды Хорватии — 0:2 вызвало шквал негативных откликов болельщиков "сине-желтых" в соцсетях.

Подопечных Андрея Шевченко назвали "командой одного тайма" и замечают, что болельщики, наблюдавшие за матчем на трибунах НСК "Олимпийский", сыграли лучше команды. С другой стороны, болельщики рады успеху хорватов, иронизируя, что в Россию поедут если не бандеровцы, то усташи, во Вторую мировую воевавшие на стороне Гитлера.

Кроме того, звучат намеки на отставку главного тренера сборной Андрея Шевченко и президента ФФУ Андрея Павелко, а так же их родственные отношения.

Напомним, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение команды: "У Хорватии очень много высококлассных игроков, которые постоянно играют в больших матчах. Они показали хорошую готовность, и после перерыва в определенный момент начали нас поджимать. Вместе с этим проявились и наши проблемы, игроки стали допускать ошибки, что сказалось на общем результате".