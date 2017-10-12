Забавное видео со спящим котенком умилило Сеть

Маленький котенок, который крепко спит на спине, потешило Сеть.

Забавное видео появилось в Facebook.

На нем маленький котенок крепко спит на спине и совсем не реагирует на попытки хозяина его разбудить. За полдня ролик посмотрело более 600 тыс. человек, а более 6 тыс. прокомментировали видео.

Одни пользователи повеселились и привели свои примеры, другие же заверяли, что в природе быть такого не может, котам не свойственна такая поза и животное чем-то накололи. Но те, у кого живут коты прекрасно знают, что эти животные так могут спать, когда им комфортно и уютно.

"Держу пари, что котенок просто притворяется спящим и надеется, что этот человек уйдет и перестанет приставать к нему", "Он не спит, он игнорирует вас, надеясь, что вы уйдете", "Кошки, которые доверяют своим семьям, вполне счастливы спать, как им нравится. Верх животом означает, что он явно доверяет своему владельцу", писали пользователи Сети под видео.

Напомним, Руслана Писанка рассказала, как делала массаж умирающему котенку.