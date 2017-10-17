5 непопсовых мест для свадьбы в Украине

17 октября 2017, 08:00

Бракосочетания можно проводить в воздухе, под водой и в библиотеке.

Предложение сделано, предварительный сценарий свадебного дня продуман до мелочей, список приглашенных составлен, дело вроде бы за малым: найти место, отвечающее всем ожиданиям.

И хотя универсального рецепта идеальной свадьбы по-прежнему не придумали, отметить её без голубей, протокольной съёмки в парке Славы и тамады с балалайкой всё-таки можно. Мы выбрали необычные варианты для проведения торжественной церемонии.

 

Небо над Каменец-Подольским

Обряд бракосочетания, проведенный в небе, запомнится надолго, если не навсегда. В корзине аэростата поместятся только самые близкие люди. Под марш Мендельсона жених и невеста, поборовшие боязнь высоты, поднимаются над землей, обмениваются кольцами и расписываются в атмосфере средневековой романтики. После торжественной части, влюбленные смогут посетить Каменец-Подольскую крепость, которая защищала город и ее жителей на протяжении многих веков.

Это образец замка, который мы рисуем в своем воображении. А если взглянуть на Каменец-Подольскую крепость с высоты птичьего полета, то и вовсе не поверите, что это Украина. 

Куда ехать: Каменец-Подольский, Хмельницкая область

 

Библиотека имени Тимирязева

Мало кто знает, что в Украине есть уменьшенная копия Библиотеки Хогвартса. Одно из крупнейших книгохранилищ Винницкой области, одна из старейших библиотек Украины  — она не оставит равнодушным даже того, кто не считает себя книжным червем.

Библиотеку имени К.А.Тимирязева, которая была построена в 1925 году, часто используют в качестве площадки для проведения литературно-тематических мероприятий. Но это еще и одна из немногих библиотек, где можно устроить фотосъемку в романтическом стиле. Фотографии на фоне книжных стеллажей смотрятся эффектно и необычно. 

Куда ехать: Винница, ул. Соборная, 73

 

Костел Святой Варвары

У поклонников творчества Оноре Бальзака есть возможность узаконить свои отношения в костеле Святой Варвары. Основан он был королевой Варварой Радзивилл еще в 1759 году. Католический храм (правда, в перестроенном виде) стоит и поныне. Здесь в 1850 году Оноре Бальзак обвенчался со своей возлюбленной, польской помещицей Эвелиной Ганской. Пара организовала скромную церемонию спустя десять лет любовной переписки. 

Куда ехать: Бердичев, Житомирская область

 

Оранжерея "Сад желаний"

Церемония в оранжерее полностью отвечает тренду на камерные свадьбы. По торжественному поводу её могут украсить мешковиной, пуфиками из сена, спилами деревьев и вьющимися растениями. Впрочем, здесь нет необходимости в обильном декоре: ухоженные лужайки смотрятся невероятно живописно без каких-либо цветов и гирлянд.

Стоит отметить, что такой формат свадьбы подойдет далеко не всем, но именно на фоне природной цветовой палитры становятся особенно заметны чувственность и романтика, без которых трудно представить церемонию бракосочетания. 

Куда ехать: Киев, просп. Академика Глушкова

 

Озеро Свитязь

Если верить приметам, промокнуть на свадьбе — это к счастью. Супруги Райт пошли еще дальше, устроив свадебное торжество… на дне океана. Молодые — любители острых ощущений, решили сыграть свадьбу в окружении водорослей и обитателей подводного мира. После соответствующей подготовки они нырнули вглубь Индийского океана и начали церемонию. Ответы на вопрос "желаете ли вы взять в мужья (жены)...?" были заменены на таблички "Да", которые молодые просто поднимали вверх. После соблюдения всех формальностей влюбленные скрепить свой союз поцелуем.

Чтобы организовать что-то подобное, не обязательно ехать за тридевять земель. На территории Шацкого национального парка все желающие могут провести свадебную церемонию. Жених в строгом черном гидрокостюме и невеста в белоснежном бикини погружаются под воду, где на глубине их ожидает команда водолазов, фотограф и его ассистенты. Для поколения девушек, которое выросло на мультсериале о приключениях Русалочки, это возможность воплотить детскую мечту в реальность.

Куда ехать: Волынская область, Шацкий р-н, с. Свитязь

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