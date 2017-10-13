Боевикам ДНР не хватает мехводов на танки и БМП, вербуют водителей и трактористов

Командование 1-го "армейского корпуса" ДНР пытается решить проблему неукомплектованности мотострелковых и танковых подразделений водителями и механиками-водителями.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, "военкоматы" ДНР получили указание относительно выявления и вербовки для прохождения "службы" среди "военнообязанных" граждан, имеющих права и навыки вождения грузового автотранспорта и трактористов.

Одновременно широко развернута масштабная подготовка механиков-водителей сразу в трёх "учебных центрах" 1-го АК ДНР, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что из-за невозможности решить проблемы с доукомплектованием ряда "бригад" и "отдельных батальонов" 1-го и 2-го "армейских корпусов" на Донбассе личным составом, командование 8-й армии ВС РФ приняло решение проводить работу по набору на воинскую службу среди граждан (как на оккупированных территориях Донбасса, так и в РФ), имеющих судимости (в т.ч. непогашенные).