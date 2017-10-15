Смертельное ДТП на Одесчине. Водитель, наехавший на пенсионерок, арестован

В Одесской области суд арестовал водителя, который на легковом автомобиле в состоянии алкогольного опьянения наехал на трех пенсионерок (после случившегося все пострадавшие умерли).

Об этом пишет ТСН, ссылаясь на данные прокуратуры Одесчины.

В то же время издание уточнило, что подозреваемого взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Напомним, 12 октября стало известно, что в селе Виноградовка Одесской области водитель на ВАЗ 2106 не справился с управлением и совершил наезд на сидящих на скамейке возле жилого дома трех местных жительниц.

Две пенсионерки от полученных травм скончались на месте происшествия, а еще одну потерпевшую доставили в больницу, но позже она там умерла. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Видео: ТСН