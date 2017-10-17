На военных арсеналах в Черкасской области обнаружили крупную расстрату

17 октября 2017, 15:29

На Черкасчине военные чиновники на арсеналах совершили растрату бюджетных средств на сумму свыше 60 тыс. грн.

В Черкасской области военная прокуратура во время проверки арсеналов, расположенных в с. Дубиевка и с. Россошки, выявила растрату бюджетных средств и неудовлетворительное выполнение мер противопожарной безопасности.

Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, в ходе проверки военных арсеналов, в частности, зафиксировано нарушение требований руководящих документов по организации хранения и размещения боеприпасов, а также выполнения мер противопожарной безопасности. 

За халатное отношение к военной службе на трех военных должностных лиц из руководства указанных арсеналов составлены протоколы об административном правонарушении и направлены на рассмотрение в суд.

Также военной прокуратурой на военном арсенале в с. Дубиевка выявлен факт растраты. Установлено, что между воинской частью и предпринимателем был заключен договор на проведение капремонта крыш и кровли хранилищ на технической территории части. Но работы выполнялись не коммерческой структурой, а личным составом и работниками ВСУ при привлечении техники воинской части. Таким образом, военные должностные лица совершили растрату бюджетных средств на сумму свыше 60 тысяч гривен, которые были выделены по программе жизнеспособности баз, складов и арсеналов.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении, предусмотренного ч. 2 ст. 191 Уголовного Кодекса Украины, санкции которой предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Стоит отметить, после пожара, произошедшего 26 сентября на территории 48-го арсенала в г. Калиновка Винницкой области, продолжается досудебное расследование уголовного производства по факту совершения диверсии.

В связи с этим в воинских частях страны проверяют состояние соблюдения законности при хранении боеприпасов, устройстве (содержании) соответствующих сооружений и хранилищ в местах дислокации военных арсеналов.

В Черниговской области выявили нарушения использования бюджетных средств, выделенных для обустройства арсенала вооружения.

Как сообщалось ранее, после пожара, которая повлекла за собой серию масштабных взрывов, Президент Украины Петр Порошенко на заседании военного кабинета заявил, что пожары на военных складах в Украине — это тенденция, которая представляет угрозу для национальной безопасности.

Также напомним о масштабном пожаре на складах боеприпасов в райцентре Балаклея Харьковской области 23 марта 2017 года. Эвакуация жителей проводилась с 7-километровой зоны поражения (потом ее расширили до 10 км). СБУ квалифицировала инцидент как диверсию. Тушение пожара осложнялось детонацией снарядов. Полностью удалось потушить пожар лишь через 3 дня. А очистка территории продолжалось около месяца.

Читайте по теме авторскую статью Евгения Магды: Взрывы в Калиновке, или Война без линии фронта.

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