1+1 медиа подала заявление в киберполицию на Newzmate за скрытый майнинг на сайтах группы

1+1 медиа выявила и остановила незаконное вмешательство в работу сайтов группы, целью которого была скрытая добыча криптовалюты Monero, вероятно, в интересах международного стартапа Newzmate.

Департамент 1+1 digital провел расследование и обнаружил, что через API компании Newzmate в браузеры читателей новостных сайтов группы с домена api.traq.li загружался скрытый скрипт CoinHive для добычи криптовалюты Monero. Таким образом, мошенники обогащались за счет ресурсов компьютеров пользователей без их ведома. После обнаружения программа для майнинга была удалена со всех сайтов группы.

Программа попала на сайты медиагруппы после покупки сервиса электронных рассылок Traqli, разработчиком которого является Newzmate. Также редакции сайта ТСН.ua поступало предложение использовать сервис рассылки бесплатно, но при условии встраивания скрипта для майнинга. Такое предложение было отвергнуто, но упомянутый скрипт все равно был внедрен на сайты группы.

Подобные действия подпадают под статью 361 Уголовного кодекса Украины "Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи". Соответствующее заявление уже подано в Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Напомним, что в конце сентября этого года уже были известны инциденты с использованием украинских онлайн-СМИ для скрытой добычи криптовалюты. Тогда скрипт для майнинга Monero был обнаружен у football.ua, Korrespondent.net, iSport.ua tochka.net и других.

1+1 медиа призывает медиакомпании к бдительности, и рекомендует периодически проверять код новостных сайтов и рекламных модулей на предмет сторонних программ.