Торговец "мертвыми душами" в ДНР. В контрразведке рассказали о полковнике ВС РФ "Демонове"

Россия продолжает активно отправлять на Донбасс российских высокослужащих, которые принимают участие в боевых действиях против украинских военных.

Об этом идет речь в совместном проекте ТСН и контрразведки СБУ.

По данным контрразведки, на этот раз речь идет о полковнике вооруженных сил РФ Титове Романе Борисовиче, 16.11.1979 г.р, который также использовал условное имя "Демонов" и имел позывной "Алтаец" и занимал должность командира т.зв. "11 Дунайско-Енакиевского полка 1 армейского корпуса народного ополчения ДНР" (в дальнейшем был реорганизован в т.н. 11 ОМСБр 1 АК т.н. ДНР.

Военная служба указанного офицера началась в 2001 году на должности командира взвода (дослужился до командира батальона) 21 отдельной мотострелковой бригады (Тоцкое, Оренбургская обл.) 2 Армии (Самара) Центрального военного округа (Екатеринбург) ВС РФ, подразделения которой до февраля 2016 г. на ротационной основе принимали участие в боевых действиях на временно оккупированных территориях Востока Украины в районах н.п. Луганск и Краснодон.

За время пребывания на Востоке Украины, в период с марта 2015 года до 23 ноября 2016 года Титов командовал боевыми действиями тактических групп НВФ т.н. ДНР против сил АТО на Донецком направлении в районе н.п. Крутая Балка, Ясиноватской развязки, Авдеевской промки, н.п. Спартак, Донецкого аэропорта, Шахты "Октябрьская", Донецкого казенного завода химических изделий.

Вместе с тем, как и предыдущие террористы, Титов был не только оккупантом и военным преступником, он был еще и обычным вором.

Следует отметить, что на посту командира 11 ОМСБр Титов организовал, на постоянной основе, хищения денежных средств, выделяемых на выплату денежного обеспечения боевиков подчиненного ему подразделения. Такие действия осуществлялись путем внесения платежных ведомостей информации в отношении лиц, которые фактически не входили в состав бригады. Как правило, в списки включали погибших и вымышленные фамилии бойцов.

Контрразведка отмечает, что кроме того, "бандитские" проявления и раньше были свойственны Титову. Так, в июле 2011 года гражданин РФ был осужден Оренбургским гарнизонным военным судом.

Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок два года с лишением права занимать командные воинские должности в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации, связанные с руководством личным составом, сроком на два года.

"В соответствии со статьей 73 УК РФ считать назначенное Титову Р.Б. основное наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком в 3 (три) года, в течение которого он надлежащим поведением должен доказать свое исправление", — говорилось в постановлении суда. В приговоре суда отмечается, что Титов 19 февраля 2011 года, около 00 часов 05 минут, на втором этаже казармы, находясь на должности командира подразделения — начальника по воинскому званию, то есть должностным лицом, был недоволен тем, что военнослужащие подразделения, одетые в футболки нестатутного образца, решил наказать их за нарушение формы одежды и разрезать их футболки опасным способом — прямо на их теле имеющимся у него ножом.

Позже подсудимый Титов свою вину в содеянном признал полностью, подтвердив вышеизложенные обстоятельства.

Согласно заключению эксперта, у потерпевшего были телесные повреждения в виде колото-резаной раны в грудной клетке справа (рана на 0,5 см латеральнее правого края грудины от 3-го межреберья до верхнего края 5-го ребра), проникающей в плевральную полость сопровождается гемопневмотраксом (наличие крови и воздуха в плевральной полости), с сечением V ребра и внутренней грудной артерии, которая могла образоваться от действия острого предмета, обладающего колюще-режущими свойствами. Вышеуказанные телесные повреждения повлекли тяжкий вред здоровью (по признаку опасности для жизни).

Кроме того, Титов должен был уплатить значительные денежные средства потерпевшим и возместить их расходы на лечение.

В то же время, после возвращения 23 ноября 2016 года с временно оккупированной территории в РФ он был назначен на должность заместителя командира одной из вновь созданных дивизий ВС РФ, развернутой возле границы с Украиной (150 Идрицко-Берлинской мотострелковой дивизии, сформированной в начале декабря 2016 года в Ростовской области), подразделения которой под прикрытием могут быть задействованы в вооруженном конфликте на Востоке Украины.

Таким образом, как и в предыдущих историях про российских террористов, кремлевским руководством высоко оцениваются "подвиги" российских военных на территории других суверенных страны путем их повышения в должностях и званиях.

Дополнительно хотелось бы остановиться на личной жизни россиянина и его морального учета. Не учитывая, что Титов имеет жену, которую зовут "Николь" и еще двух сыновей, все это не мешало ему поддерживать постоянные интимные отношения с руководителем юридической службы 1 АК т.н. ДНР гражданкой Украины Алимовой Анастасией Александровной, 16.11.1987 г.р.

Напомним, ранее в разведке рассказали, что Титов по пьяни резал рядового.

Фото: ТСН.