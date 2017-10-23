При въезде в ЛДНР у российских оккупантов отбирают паспорта и военные билеты— нардеп

У российских военных, которых перебрасывают на Донбасс, изымают паспорта РФ и военные билеты и выдают так называемые документы ЛДНР.

Об этом сообщила представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко в Facebook.

"Из источников, которым доверяем, получена информация, что у российских "ихтамнет", которых перебрасывают на Донбасс, в принудительном характере на время выполнения боевых задач изымают российские паспорта и военные билеты и вручают бумажки "граждан ЛДНР", — говорится в ее сообщении.

По словам Геращенко, это делается для того, чтобы в случае гибели или плена на Донбассе, замести следы, что это кадровые российские военные.

"Интересно, что на последней встрече в Минске, когда обсуждали поездку координатора ОБСЕ на оккупированные территории, в тюрьмы, представители ОРЛО начали настаивать, чтобы координатор встретился с гражданами России, которые просто давно живут в Луганске и вот решили взять паспорта "республик", так как хотят защищать республики и русский язык от хунты", — отметила представитель Украины в подгруппе ТКГ по Донбасса.

Также она рассказала, что после перерасчета пенсий украинским шахтерам добавили по несколько тысяч гривень. А вот их коллеги на оккупированных территориях "получают 2 тыс. рублей российской подачки". "И каждый день все громче обсуждают "пенсии в Украине". Это хороший сигнал", — подчеркнула Геращенко.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе боевикам ограничили увольнения из-за избиения местными.