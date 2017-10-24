Новая кибератака. От рук хакеров пострадал аэропорт Одессы и киевское метро

Во вторник, 24 октября, в киевском метрополитене заявили о хакерской атаке.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы метрополитена в Facebook.

"Метро работает в обычном режиме, кроме банковских сервисов (оплата бесконтактными банковскими карточками на желтом турникете или MasterPass).

Приносим извинения за неудобства и просим пассажиров пользоваться альтернативными способами оплаты", — отметили в сообщении.

Кроме того, пресс-служба Одесского аэропорта сообщила на своей странице в Facebook о хакерской атаке.

"Сообщаем, что информационная система Международного аэропорта "Одесса" подверглась хакерской атаке. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме. Приносим свои извинения пассажирам за вынужденное увеличение времени обслуживания", — отметили в пресс-службе.

Напомним, компьютерный вирус начал массово блокировать работу украинских компаний, банков и госучреждений во вторник, 27 июня.