В Украине началась новая волна кибератак

Команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины сообщает о начале новой волны кибератак на информационные ресурсы Украины.

Об этом сообщает cert.gov.ua — специализированное структурное подразделение Государственного центра киберзащиты и противодействия киберугрозами (ГЦКЗ) Госспецсвязи.

В ведомстве попросили владельцев информационно-телекоммуникационных систем, других информационных ресурсов, в первую очередь транспортной инфраструктуры, а также рядовых интернет-пользователей соблюдать усиленные требования кибербезопасности (в т.ч. изложенные ранее).

"Установлены единичные случаи поражения (Одесской аэропорт и Киевский метрополитен) Просим владельцев информационно-телекоммуникационных систем, других информационных ресурсов, в первую очередь транспортной инфраструктуры, а также рядовых интернет-пользователей соблюдать усиленных требований кибербезопасности", — говорится в сообщении.

Дополнительную информацию CERT-UA предоставит в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось, что от рук хакеров пострадал аэропорт Одессы и киевское метро.