"Вежливый ответ". Волонтеры показали уничтожение вражеского танка в зоне АТО

На Донбассе полет БПЛА помогает разведчикам наносить эффективные удары по врагу и уничтожать бронетехнику противника.

Об этом рассказали волонтеры фонда "Повернись живим" на странице в Facebook.

"Также БПЛА помогает корректировать огонь "вежливого ответа" "вежливым людям". Внимательные зрители на этой видеонарезке могут увидеть результат подобной корректировки. Подбитый вражеский танк — одна из вещей, на которую можно смотреть бесконечно", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее волонтеры опубликовали видео ответки сил АТО.

Видео: @backandalive.