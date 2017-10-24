"Вежливый ответ". Волонтеры показали уничтожение вражеского танка в зоне АТО

Подбитый вражеский танк — одна из вещей, на которую можно смотреть бесконечно, подчеркнули волонтеры.
На Донбассе полет БПЛА помогает разведчикам наносить эффективные удары по врагу и уничтожать бронетехнику противника.
Об этом рассказали волонтеры фонда "Повернись живим" на странице в Facebook.
"Также БПЛА помогает корректировать огонь "вежливого ответа" "вежливым людям". Внимательные зрители на этой видеонарезке могут увидеть результат подобной корректировки. Подбитый вражеский танк — одна из вещей, на которую можно смотреть бесконечно", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее волонтеры опубликовали видео ответки сил АТО.
Видео: @backandalive.