Поваленные деревья, поврежденные авто. На Львовщине бушевала непогода

В воскресенье, 29 октября, во Львовской области были неблагоприятные погодные условия — шквальный ветер и дождь с переходом в мокрый снег, повалены 16 деревьев.

Об этом говорится на сайте ГУ ГСЧС в регионе.

По данным патрульной полиции Львова, зафиксировано три сообщения о падении деревьев на автомобили, припаркованные на улицах города, пишет УНИАН.

В селе Нижняя Яблонька Турковского района на частный жилой дом упало дерево, повредив крышу на площади 5 кв. метров. В ряде населенных пунктов деревья упали на автодороги, усложнив движение, спасатели их разрезали и убирали с проезжей части.

"На припаркованные машины в разных районах (Львова — Ред.) падали деревья. Три иномарки Skoda Octavia, Renault Trafic, Opel Astra получили технические повреждения. Кроме того, на ул. Керченской дерево упало на проезжую часть, повредив линию электропередач", — отметили в полиции.

Напомним, 29 октября во второй половине дня в Закарпатской области резко ухудшилась погода, в горах выпал снег, шквальные порывы ветра повалили на высокогорье немало деревьев, несколько населенных пунктов остались без электричества.

Фото: lviv.dsns.gov.ua