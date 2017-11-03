"Харьков - это Россия". В супермаркете военного отказались обслуживать на украинском

В харьковском супермаркете кассирша отказалась обслуживать военного ВСУ украинском языке.

"История на сегодня. Товарищ, который относительно недавно демобилизовался из рядов ВСУ, решил зайти в один из харьковских АТБ за продуктами. Подошел к кассе и спросил спокойно у кассирши, умеет ли она обслуживать на украинском языке", - написал руководитель общественной организации "Украинская народная рада Донетчины и Луганщины" Станислав Федорчук в Facebook.

Федорчук добавил, что военный задал вопрос на русском языке. В ответ, по словам активиста, кассирша ему ответила, что "Харьков - это Россия", за что военный вывернул на нее десяток яиц.

"Кассирша начала рассказывать, что она признает один государственный язык - русский, ждет российские танки, которые скоро приедут и отпадет всякая необходимость в украинском. Потому что Харьков - это же Россия, если кто не в курсе. Результат: кассирша оздоровлено десятком яиц, полиция на место событий выехала ", - добавил Федорчук.