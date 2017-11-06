Пограничника Колмогорова освободили из-под стражи, а дело отправили на пересмотр

Высший специальный суд по рассмотрению уголовных и гражданских дел освободил из-под стражи и удовлетворил ходатайство защиты пограничника Сергея Колмогорова и отправила его дело на новое судебное расследование в Приморский районный суд Мариуполя.

"Коллегия судей постановила: кассационную жалобу защитника удовлетворить. Приговор Приморского районного суда Мариуполя и определение Апелляционного суда Донецкой области в отношении Колмогорова отменить и назначить новое судебное следствие. Колмогорова из-под стражи освободить. Решение обжалованию не подлежит", — говорится в постановлении спецсуда, пишет УНИАН.

Кроме того, председательствующий по делу судья Станислав Кравченко, обращаясь к Колмогорову, отметил: "На этом процедура не завершена. В трагедии надо разбираться. Но поскольку кассационная инстанция лишена возможности исследовать доказательства, то их должен исследовать суд первой инстанции повторно. По поводу вашего освобождения. Поскольку отменено судебное решение, на основании которого вас удерживают под стражей, вы сегодня освобождаетесь из-под стражи, и избрание вам новой меры пресечения — это будет компетенция суда первой инстанции".

Также судья добавил, что мотивы сегодняшнего решения суд из-за нехватки времени не изложил, однако полный текст решения будет объявлен в 9.15 в четверг.

Следует отметить, что решение суда пришедшие поддержать Колмогорова люди встретили аплодисментами и радостными возгласами.

Как сообщалось ранее, инцидент с Сергеем Колмогоровым произошел 9 сентября 2014 года. Военнослужащие заметили неподалеку от берега моря автомобиль, который мигал фарами, подавая какие-то сигналы, а затем направился в сторону блокпоста.

На требование остановиться для проверки документов водитель нажал на газ автомобиля и пошел на прорыв. Несмотря на предупредительные выстрелы, скорость машины лишь увеличивалась, после чего пограничники открыли огонь на поражение. Пассажирка транспортного средства погибла, а водитель, уроженец Донецка, не пострадал.

В результате пограничник Сергей Колмогоров был осужден на 13 лет тюрьмы за умышленное убийство и превышение служебных полномочий.