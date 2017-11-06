Пограничника Колмогорова освободили из-под стражи, а дело отправили на пересмотр

6 ноября 2017, 16:20

В трагедии надо разбираться, отметили в суде.

Сергей Колмогоров.

Высший специальный суд по рассмотрению уголовных и гражданских дел освободил из-под стражи и удовлетворил ходатайство защиты пограничника Сергея Колмогорова и отправила его дело на новое судебное расследование в Приморский районный суд Мариуполя. 

"Коллегия судей постановила: кассационную жалобу защитника удовлетворить. Приговор Приморского районного суда Мариуполя и определение Апелляционного суда Донецкой области в отношении Колмогорова отменить и назначить новое судебное следствие. Колмогорова из-под стражи освободить. Решение обжалованию не подлежит", — говорится в постановлении спецсуда, пишет УНИАН.

Кроме того, председательствующий по делу судья Станислав Кравченко, обращаясь к Колмогорову, отметил: "На этом процедура не завершена. В трагедии надо разбираться. Но поскольку кассационная инстанция лишена возможности исследовать доказательства, то их должен исследовать суд первой инстанции повторно. По поводу вашего освобождения. Поскольку отменено судебное решение, на основании которого вас удерживают под стражей, вы сегодня освобождаетесь из-под стражи, и избрание вам новой меры пресечения — это будет компетенция суда первой инстанции".

Также судья добавил, что мотивы сегодняшнего решения суд из-за нехватки времени не изложил, однако полный текст решения будет объявлен в 9.15 в четверг.

Следует отметить, что решение суда пришедшие поддержать Колмогорова люди встретили аплодисментами и радостными возгласами.

Как сообщалось ранее, инцидент с Сергеем Колмогоровым произошел 9 сентября 2014 года. Военнослужащие заметили неподалеку от берега моря автомобиль, который мигал фарами, подавая какие-то сигналы, а затем направился в сторону блокпоста.

На требование остановиться для проверки документов водитель нажал на газ автомобиля и пошел на прорыв. Несмотря на предупредительные выстрелы, скорость машины лишь увеличивалась, после чего пограничники открыли огонь на поражение. Пассажирка транспортного средства погибла, а водитель, уроженец Донецка, не пострадал.

В результате пограничник Сергей Колмогоров был осужден на 13 лет тюрьмы за умышленное убийство и превышение служебных полномочий.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
суд Колмогоров овобождение
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
23:26
В метро Киева под крики прохожих бездомная укусила котенка: опубликовано видео
22:53
Убитые в Африке российские журналисты успели снять базы «Вагнера»
22:44
"Даже если Путина кто‑то заменит": британский историк объяснил, почему Россия плохо закончит
22:25
Славия - Динамо Киев - 1:1. Видео голов
22:17
"Сюсюканье с Россией не принесет хорошего". Президент Грузии заявил о возрастающем аппетите РФ
22:09
Google упал по всему миру
22:05
Процедура импичмента Трампа будет доведена до конца мнение
21:42
Ротару показала «молодые» фото с дня рождения
21:33
Под Одессой авто въехало в толпу протестующих
20:52
В Ялте возмущены праздничным логотипом города «не в тех цветах»
20:43
ЧП в небе над Прибалтикой: истребитель НАТО случайно выпустил боевую ракету
20:17
На выезде из Украины в ЕС с Меладзе произошел конфуз
20:10
«Славия» — «Динамо»: видеотрансляция матча квалификации Лиги чемпионов Видео
20:09
В небе под Днепром образовалось гигантское кислотное облако Видео
19:52
В Каменском вице-мэр умер после падения с велосипеда
19:49
Жених Регины Тодоренко собрался с концертом в «ДНР»
19:20
Партнер Манафорта рассказал о сотрудничестве с Порошенко во время президентской кампании
19:12
Дело Зайцевой: суд дал полиции месяц на поиски пропавшего ключевого свидетеля
18:52
Избиения как хобби: напавшие на школьницу в Одессе девочки попались на новом преступлении Видео
18:45
У берегов Крыма обнаружили древнеримский корабль
18:26
«Травма тяжелая»: стали известны подробности избиения звезды фильма «Такси» в Москве
18:10
Умер участник группы "Кино"
17:50
Одесская Барби показала пышный бюст, опубликовано фото
17:15
"Киев был столицей России": Украина запретила ввозить из РФ странный учебник по английскому
16:50
"Он очень мучился": в России умер создатель героев "Простоквашино"
16:16
Из-за спора с "Нафтогазом" кредиторы лишают "Газпром" денег - Reuters
15:58
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
15:35
Запрет ж/д сообщения с РФ: в Раде испугались окончательного краха украинской экономики
15:20
"Ждем усиления жары": где и когда в Украине будет жарче всего Видео
15:07
Нападение на Грузию - репетиция тотального зла мнение
15:02
Украинец завоевал золото на ЧЕ по легкой атлетике
14:56
"Шахтер - не украинская команда". Хацкевич и Палкин устроили заочную перепалку о еврорейтингах
14:53
Скандал на Киевщине: детский тренер жестоко избил женщину за замечание, опубликовано фото
14:53
Принято решение повысить тарифы на электроэнергию в Украине
14:35
"Дочка Порошенко спалила папку": Дубинский рассказал о заграничном отдыхе президента Фото Видео
14:24
Коммунальный «сюрприз»: киевляне получат платежки по новому тарифу
14:24
У Порошенко потребовали прекратить автобусное сообщение с Россией
14:22
"Давайте отменим интернет в Москву". Соцсети об инициативе Омеляна по разрыву ж/д-сообщения с РФ Фото
14:14
В Сети снова "похоронили" Аллу Пугачеву
14:10
Что будет с Абхазией и Осетией после конца путинского режима мнение
14:00
Ани Лорак "рванула" на отдых без неверного мужа: опубликовано фото
13:46
«Жалкий закос под Путина»: в Сети затроллили фото полуголого Ляшко
13:35
"Слава Украине" - в устав. Полторак рассказал, как изменят военные приветствия в ВСУ
13:22
"Квартиры на стороне": СМИ выяснили, чем так выбесил Петросян свою жену Степаненко
13:10
Сможет ли Украина добиться репараций за Крым и Донбасс мнение
12:51
«Каждая сиська размером больше головы»: Волочкова решила предаться ностальгии Видео
12:50
На линии разграничения Московский патриархат вербует прихожан в ряды боевиков «ДНР» — Тымчук
12:28
Дело об убийстве Вороненкова решили доверить суду присяжных Видео
12:26
Поматросил и бросил. Экс-футболист российских клубов угодил в секс-скандал
12:24
«Организм не выдержал»: скончался известный театральный режиссер Игорь Славинский
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять