"Мне была симпатична Европа". Киселеву на росТВ припомнили вышиванку и дружбу с Порошенко

Ведущий канала "России 1" Борис Корчевников попросил пропагандиста Дмитрия Киселева объяснить резкую перемену позиции в отношении Украины.

При этом Корчевников показал фрагмент интервью, в котором молодой Киселев в небольшим хайером на голове говорит, что после года проживания в Украине чувствует себя "более украинцем", "своим", переживающим за Украину "как ее часть", сообщает lenta.ru.

При этом на экране мелькают кадры, на которых Киселев стоит в вышиванке с рюмкой в руке.

Киселев признавался в том, что полюбил страну, хотя изначально просто ехал работать по контракту. Ведущий рассказал Корчевникову, что уехал в Украину в 2000 году преподавать журналистику, а потом "сделали предложение, от которого трудно было отказаться".

"Вообще я тогда находился в романтических представлениях еще о Европе. Мне была очень симпатична Европа в девяностые годы. Как раз это был такой перелом. И я подумал: "Ну отлично, мы сейчас двинем Украину в Европу и соответственно Россию тоже, потому что мы паровозиком как бы мы просто втянем через Украину". Но потом, когда это все обернулось Майданом и совершено не европейском преступной историей, то мне, конечно, многое стало понятно", — сказал Киселев.

В частности, по его словам, он вернулся из Украины как "в пластырях с поля боя". По словам Киселева, первый Майдан — это "огромный обман".

Во время работы на Украине Киселев дружил с Петром Порошенко, ныне президентом этой страны. Корчевников показал фото, где радостный Киселев в поварском колпаке и улыбающийся Порошенко жмут друг другу руки. По словам Киселева, снимок сделан во время посиделок клуба "Сковорода", созданного во время его пребывания на Украине и членом которого являлся Порошенко. На одном из таких собраний Киселев нажарил огромную сковороду картошки и "кормил всех практически с руки".

Киселев заявил, что в то время Порошенко был его "другом в широком смысле слова". Он назвал его Петей и посетовал на то, что трансформация его личности оказалась трагичной. "Наверное, в нем было и то, и другое в равных пропорциях. А сейчас одно выросло, а другое сдулось", — заключил телеведущий.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ подозревает Киселева в финансировании терроризма.