Страх мести. На Киевщине мужчина три дня прятался в лесу от соседей из-за индюка

На Киевщине житель села Андреевка Вышгородского района три дня прятался в лесу от соседей из-за своего индюка.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции области, правоохранители нашли 56-летнего мужчину уже на третьи сутки.

О пропаже мужчины заявила его взволнованная мать. Его искал весь отдел полиции и служебные собаки.

Обнаружили его на третьи сутки в 4 километрах от дома в лесном шалаше. Он был голодный, замерзший и перепуганный.

По информации полицейских, накануне между односельчанами возник конфликт из-за пернатых. Индюк пропавшего мужчины заклевал соседского петуха. По словам самого разыскиваемого, он испугался мести от хозяев потерпевшего птицы и убежал из дома.

Напомним, в Киевской области задержан местный житель, который убил своего знакомого, а тело закопал.