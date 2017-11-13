Вербовку и набор боевиков ОРДЛО курируют российские военные — разведка

Формирование незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО на Донбассе проходит под непосредственным руководством российских военнослужащих.

Об этом сказал представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, сообщает пресс-служба ведомства.

"Все мероприятия, связанные с вербовкой и набором боевиков в вооруженных формирований так называемых "лнр" и "днр", а также отработка способности в короткие сроки мобилизовать местное население оккупированного Донбасса осуществляются под жестким контролем военнослужащих ВС РФ", — сказал он.

"Повестки в военкомат, мобилизация через видеоролики и так называемые сборы резервистов. На оккупированных территориях развернута целая компания по вовлечению жителей Донецкой и Луганской областей в незаконные вооруженные формирования", сообщает "Донбас. Реалії".

Ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук ранее сообщал, что главари ДНР пытаются доукомплектовать несколько "отдельных батальонов" т.н. "республиканской гвардии" способом "свободной вербовки", используя непосредственно "военнослужащих" этих подразделений.

видео: Радіо Свобода Україна