Чудом выжил. Пьяный москвич выпал с 9 этажа вернулся домой и продолжил застолье

В российской столице — Москве — житель района Ново‐Переделкино чудом выжил после падения с девятого этажа.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах телеканалу "360".

По его информации, после инцидента мужчина вернулся домой и вызвал полицию, однако, будучи в состоянии алкогольного опьянения, забыл об этом.

"Из окна своей квартиры 37-летний мужчина выпал поздно вечером 12 ноября. Кроме него, в помещении никого не было. Когда полицейские приехали по адресу, москвич не смог вспомнить причину, которая заставила его вызвать правоохранителей.

Уже после прибытия сотрудников полиции, к выпавшему из окна мужчине приехали врачи скорой помощи. Они диагностировали ушиб грудной клетки и другие травмы. После этого его увезли в больницу", — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

Напомним, 31 октября, в Кропивницком пьяный мужчина залез на опору линии электропередач, хотел добраться до ее верхушки, а оттуда спрыгнуть вниз, чтобы "сбежать от неизвестных существ", полицейские уговорили его слезть.