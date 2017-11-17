В России создали странную скульптуру Путина: крылатый медведь с осетром, опубликованы фото и видео

Скульптор-самоучка назвал свою работу "Ум, сила и душа" и намерен отправить свою работу в подарок Путину.
Глава государства РФ изображен с телом медведя с оперенными крыльями, который в лапах держит осетра, сообщает kaspyinfo.ru.
Автор композиции — Виктор Кропачев — назвал ее "Ум, сила и душа". Скульптор-самоучка намерен отправить свою работу в подарок лидеру страны.
По замыслу Кропачева, скульптура представляет собой образ современной России, борющейся со внешним врагом, которого здесь символизирует орел: левой ногой железный медведь наступает на птицу, чьи крылья находятся за его спиной.
Осетр — ценная промысловая рыба, символ Астраханской области. Кроме того, осетр в этой композиции обозначает доброту и душевность Путина, выпускавшего несколько лет назад молодь этой рыбы в Волгу, поясняет автор.
Идея скульптуры пришла в голову Кропачеву еще шесть лет назад. Работа над кованной композицией заняла несколько месяцев.
Напомним, в Ленинградской области на казачьем хуторе установили памятник Путину в образе римского императора.