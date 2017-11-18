Ученые установили неожиданную связь между онлайн-играми и высоким интеллектом

Канадские ученые из Йоркского университета выявили прямую зависимость между игровыми результатами поклонников многопользовательских онлайн-игр League of Legends и Dota 2 и показателями их интеллекта.

Ученые установили, что высокий рейтинг в многопользовательских онлайн-играх коррелирует с высоким коэффициентом интеллекта. У игроков в шутеры такой зависимости не обнаружили, сообщает Naked-Science cо ссылкой на PLoS ONE.

Игры League of Legends и Dota 2 относятся к жанру MOBA (Multiplayer Online Battle Arena). В них сочетаются элементы компьютерных ролевых игр и стратегий в реальном времени. Обе игры — популярные киберспортивные дисциплины, с 2011 года проводится чемпионат мира по League of Legends.

Для исследования ученые взяли группу из 56 опытных игроков в League of Legends в возрасте 20,5 лет, которые играют в приведенных выше онлайн-игры и выяснили, что пользователи, которые получили высший рейтинг в играх, прошли IQ-тесты успешнее, чем менее счастливые геймеры. По мнению ученых, подобные игры требуют комбинации стратегического мышления и быстрой реакции.

Похожую зависимость между результатами и интеллектом ранее отмечали и у игроков в настольные игры, требующие стратегического мышления, например, в шахматы.

Авторы исследования также считают, что шутеры (основу игрового процесса которого составляет стрельба из оружия по целям), которые играют в такие игры как Destiny и Battlefield, к примеру, то они требуют от игрока в основном скорости реакции и визуальной точности в определении цели.

У игроков же League of Legends и Dota 2 чаще нужно полагаться на память и принимать стратегические решения. Похожую зависимость между результатами и интеллектом ранее отмечали и у игроков в настольные игры, требующие стратегического мышления, например шахматы.

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