Боевики "ЛНР" закрыли пункт пропуска на границе с Россией – ОБСЕ

Террористы так называемой "Луганской народной республики" (ЛНР) закрыли пункт пропуска в селе Леоново (ранее Красный Октябрь – ред.), что на границе с Российской Федерацией.

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

"Наблюдатели, которых сопровождали невооруженные члены "ЛНР", прибыли в пункт пропуска на границе в селе Леоново (быв. Красный Октябрь, 82 км к югу от Луганска), где увидели несколько срубленных деревьев, лежавших на дороге, пять бетонных блоков, и колючую проволоку (высотой 2,5 метра) за ними. Два боевика "ЛНР" сообщили команде СММ, что пункт пропуска закрыт", — говорится в отчете.

Ранее блогер Дмитрий Чекалкин сообщал, что российские пограничники не признают ДНР и ЛНР, а жителей называют "шизофрениками".