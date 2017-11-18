Драка полиции и митингующих в Одессе: слезоточивый газ, дубинки и файеры, опубликованы фото и видео

В Одессе митинг против строительства многоэтажки возле Летнего театра в Горсаду превратился в серьезную драку с полицией.

После начала митинга протестующие сразу же силой открыли ворота, снеся их на своем пути и вошли на территорию Летнего театра,пишет "Думская".

Полиция попыталась разогнать протестующих. В ходе стычек был применен слезоточивый газ, дубинки и взрывпакеты, протестующие зажгли файеры и бросали в полицию брусчаткой.

Издание сообщает, что глава одесской полиции Дмитрий Головин попытался утихомирить протестующих, однако те стали его толкать.

По данным очевидцев, начальник одесской полиции Дмитрий Головин получил травму в ходе столкновений с протестующими — ему разбили голову. В настоящее время происходит массовая драка протестующих и правоохранителей.

Отметим, что перед началом акции директор компании-застройщика "Солид" Игорь Коваленко попытался объяснить свою позицию журналистам и попытался убедить протестующих покинуть территорию.

По его словам, застройщик планирует создать на территории Летнего сада концертно-выставочный комплекс, никакого высотного строения там не планируется. И хотя территория, по словам Коваленко, находится в частной собственности, деревья там также вырубаться для строительства не будут. Но убедить активистов он не смог.

В результате столкновений с протестующими пострадали шесть правоохранителей. Начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин заявил, что ситуация контролируема.

"Среди гражданских пострадавших нет. Правоохранители действовали толерантно и пытались избежать конфликтных ситуаций", — отметил Головин.

По факту событий начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Полиция на месте продолжает обеспечивать публичную безопасность.

Ранее "Главред"сообщал, что в Николаеве во время заседания очередной сессии горсовета произошли столкновения между полицией и активистами.