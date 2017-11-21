Годовщина Евромайдана. Активистки Femen устроили "голую" акцию под АП, опубликованы фото и видео

Сегодня, 21 ноября, в День достоинства и свободы, участницы движения Femen устроили очередную "голую" акцию.

На улице Банковой возле границы силовиков на подходе к Администрации президента две активистки обнажились и показали грудь, сообщает ТСН.

На теле одной из женщин было написано "Dream 2013 — Free", а у ее "коллеги" — "Real 2017 — Roshen".

Таким образом Femen обвиняли президента Петра Порошенко в "сливе" результатов Евромайдана, который не принес народу Украины обещанной свободы.

Акция длилась не больше минуты, ведь женщин очень быстро задержали правоохранители.

Напомним, 21 ноября 2013-го — началась Революция Достоинства. По всей стране вспоминают, как в этот день неравнодушные украинцы вышли протестовать против решения пророссийского правительства приостановить евроинтеграцию.