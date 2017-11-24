Боевикам "ДНР" угрожают гауптвахтой за распространение слухов о диверсиях в Донецке

Серия диверсий в оккупированном Донецке вызвал серьезный резонанс в среде как боевиков "ДНР", так и среди местного населения.

Об этом сообщает нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Серия диверсий против штабных структур "1 АК ДНР", дислоцированных в Донецке, в ночь с 22.11 на 23.11 на фоне событий в "ЛНР", вызвала серьезный резонанс в среде как боевиков "1-го АК ДНР", так и среди местного населения.

Командование "1-го АК ДНР" отдало приказ командирам подчиненных подразделений и частей любым способом пресекать распространение слухов о данных диверсиях среди личного состава, вплоть до ареста и содержания на гауптвахте распространителей подобных слухов из числа "военнослужащих".

Одновременно зафиксировано распространение слухов агентурой "МГБ ДНР" в Донецке о проникновении в город "украинской ДРГ" (ныне якобы обезвреженной) с целью "подрыва канализации в Донецке", — сообщает Тымчук.

Напомним, 23 ноября, в захваченном Донецке произошла серия диверсий против штабных структур "1-го армейского корпуса" — самопровозглашенной ДНР, есть жертвы среди "офицеров"