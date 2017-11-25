В детсад с марихуаной. Трехлетняя девочка "спалила" отца-наркоторговца

В итальянском городе Бари трехлетняя девочка принесла в детский сад пакетик с марихуаной. Lenta.ru со ссылкой на местный канал Telebari сообщает, что воспитательница случайно заметила и конфисковала у ребенка наркотическое вещество.

Руководство детского сада поставило в известность об инциденте местное отделение полиции. Правоохранители провели обыск в квартире родителей девочки и обнаружили около двух грамм наркотиков у отца ребенка.

31-летний нигериец во время обыска находился дома. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту незаконного хранения запрещенных веществ. Во время досудебного расследования мужчина будет оставаться под стражей.

Ранее в Харькове правоохранители задержали членов межрегиональной группировки торговцев кокаином. В состав группировки входили жители разных регионов Украины. Они организовали контрабандный ввоз кокаина высокой очистки из Европы. В Украине же сбывали наркотики оптовыми партиями.