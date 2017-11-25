Ученые рассказали о вреде научной фантастики

Ученые считают, что чтение научной фантастики пагубно сказывается на внимательности человека. The Guardian со ссылкой на статью в журнале Scientific Study of Literature сообщает, что во время чтения этого жанра люди могут пропускать слишком много деталей.

Американские ученые Крис Галавер и Дэн Джонсон провели исследование при участии 150 человек. Им предложили прочитать небольшой рассказ из тысячи слов. Половине испытуемых дали историю о персонаже в ресторане. В местной газете опубликовали его письмо с резкой критикой общества. После этого мужчина общается с посетителями заведения на ту же тему.

Другая часть респондентов получила научно-фантастическое произведение. В нем главный герой находится на космическом корабле в окружении людей, инопланетян и андроидов. Ученые заменили ключевые слова для сохранения чистоты эксперимента. Например, слово "дверь" во втором варианте заменили на "шлюзовую камеру". После прочтения произведений участников эксперимента просили описать свои эмоции и переживания.

Оказалось, что читатели научной фантастики сопереживали герою намного хуже. Они не принимали все близко к сердцу, воспринимая рассказ как легкий отдых для мозга. Это позволило ученым предположить, что чтение научной фантастики ведет к ухудшению навыков анализа текста, понимания эмоций и сюжета.

"Перенос сюжета в мир научной фантастики резко понизил восприятие качества художественного языка, несмотря на то, что испытуемые читали одну и ту же историю в рамках сюжета и взаимоотношений между персонажами", – сообщили авторы исследования.

Ранее канадские ученые выявили прямую зависимость между игровыми результатами поклонников многопользовательских онлайн-игр League of Legends и Dota 2 и показателями их интеллекта.