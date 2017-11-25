Ученые рассказали о вреде научной фантастики

25 ноября 2017, 02:54

Ученые заявили, что чтение научной фантастики делает нас невнимательными

Научная фантастика может причинить вред человеческому организму

Ученые считают, что чтение научной фантастики пагубно сказывается на внимательности человека. The Guardian со ссылкой на статью в журнале Scientific Study of Literature сообщает, что во время чтения этого жанра люди могут пропускать слишком много деталей.

Американские ученые Крис Галавер и Дэн Джонсон провели исследование при участии 150 человек. Им предложили прочитать небольшой рассказ из тысячи слов. Половине испытуемых дали историю о персонаже в ресторане. В местной газете опубликовали его письмо с резкой критикой общества. После этого мужчина общается с посетителями заведения на ту же тему.

Другая часть респондентов получила научно-фантастическое произведение. В нем главный герой находится на космическом корабле в окружении людей, инопланетян и андроидов. Ученые заменили ключевые слова для сохранения чистоты эксперимента. Например, слово "дверь" во втором варианте заменили на "шлюзовую камеру". После прочтения произведений участников эксперимента просили описать свои эмоции и переживания.

Оказалось, что читатели научной фантастики сопереживали герою намного хуже. Они не принимали все близко к сердцу, воспринимая рассказ как легкий отдых для мозга. Это позволило ученым предположить, что чтение научной фантастики ведет к ухудшению навыков анализа текста, понимания эмоций и сюжета.

"Перенос сюжета в мир научной фантастики резко понизил восприятие качества художественного языка, несмотря на то, что испытуемые читали одну и ту же историю в рамках сюжета и взаимоотношений между персонажами", – сообщили авторы исследования.

Ранее канадские ученые выявили прямую зависимость между игровыми результатами поклонников многопользовательских онлайн-игр League of Legends и Dota 2 и показателями их интеллекта.

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