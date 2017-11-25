Ученые выяснили, как алкоголь влияет на сексуальность

В Британии сотрудники исследовательского департамента отделения Национальной службы здравоохранения в Уэльсе выяснили, что употребление различных алкогольных напитков вызывает у людей разные эмоции.

Их работу опубликовало издание British Medical Journal, пишет РИА Новости.

Исследователи с помощью онлайн-опроса проанализировали, как почти 30 тысяч человек из 21 страны в возрасте 18-34 лет в течение года реагировали на употребляемый алкоголь.

Согласно полученным результатам, крепкие напитки, такие как водка, джин и виски, вызывали сильные эмоции и напряжение — 30% сообщили о росте агрессии, 28% — о чувстве беспокойства, 22% — о желании плакать.

В то же время больше половины респондентов отметили рост энергичности, уверенности и сексуальности.

Обратный эффект, как выяснилось, имеют пиво и вино. Половина употреблявших эти напитки людей отмечает чувство расслабленности, а 60% выпивших красное вино говорили о сильной усталости. Около 40% людей чувствовали себя менее энергично, выпив пиво, при этом этот напиток помогал 45% участников исследования ощутить прилив уверенности.

Отмечается, что женщины чаще мужчин говорили о сильных эмоциях, однако последние оказывались больше склонны к агрессии.

"Алкоголь остается алкоголем независимо от формы, действуя на мозг одинаково. Поэтому вполне вероятно, что часть наших ключевых результатов будет связана с дозой, то есть с тем сколько алкоголя в конечном итоге поступает в организм за определенное время при употреблении разных напитков", — указывается в исследовании.

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