Новая проблема оккупантов. В Крыму прекратили переброску воды с двух водохранилищ

В захваченном Россией Крыму оккупационные власти вынуждено прекратили сброс вод с Белогорского и Тайганского водохранилищ на нужды восточных регионов.

Об этом сообщил "Крым.Реалии" координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров.

"Наполнение наливных водохранилищ (Феодосийского, Станционного, Ленинского, Самарлинского) осуществляются путем переброски объемов воды из Белогорского и Тайганского водохранилищ по руслу реки Биюк-Карасу через построенный комплекс гидротехнических сооружений в Северо-Крымский канал. В связи с минимальными объемами воды в Белогорском и Тайганском водохранилищах, сброс воды из данных водохранилищ прекращен", — сообщил Джеппаров со ссылкой на данные подконтрольного России комитета по водному хозяйству и мелиорации правительства Крыма.

Белогорское водохранилище расположено в русле реки Биюк-Карасу, берущей свое начало с самого полноводного истока в Крыму — Карасу-Баши.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставку воды на полуостров прекратили.

Напомним, ранее в Крыму в трех районах возникла проблема засоления питьевой воды из-за активного использования подземных водохранилищ.