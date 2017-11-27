Горе от ума. Ученые рассказали, какие книги отупляют людей

В США ученые Дэна Джонсон и Крис Галавер в ходе длительных исследований установили, что множество читателей после знакомства с научно-фантастическими произведениями гораздо хуже воспринимают сюжет и не ассоциируют себя с героями.



Кроме того, способность таких людей анализировать подобные тексты после прочтения значительного ухудшается.

Ученые провели ряд тестов, во время которых 150 читателям давалась одна и та же история размером в тысячу слов, но в разных сеттингах. Один текст был посвящен современности, а в другом действие происходило в вымышленной космической среде, в которой принимали участи киборги и инопланетные расы.



Сразу после прочтения ученые задали читателям ряд контрольных вопросов и установили, что люди, которые читали научно-фантастическую версию истории гораздо хуже восприняли и запомнили весь сюжет, значительно меньше сопереживали персонажам и не смогли задуматьс об их мотивации.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые смогут управлять настроением человека через вживленный в мозг имплант.