Украинка победитела на конкурсе красоты Miss Europe Continental, опубликованы фото и видео

Украинка Наталья Варченко победила в конкурсе красоты Miss Europe Continental, который состоялся 25 ноября в итальянском Неаполе.

Об этом сообщила пресс-служба Национального комитета "Мисс Украина Вселенная" в Instagram.

Варченко была третьей вице-мисс на конкурсе "Мисс Украина Вселенная-2015".

"Впервые Национальный комитет "Мисс Украина Вселенная" сотрудничает с конкурсом Miss Europe Continental, и мы очень рады получить такой результат!" — говорится в сообщении.

Как сообщил телеканал 24, Варченко родом из Кадиевки Луганской области. Она была солисткой группы "Тирамису", а кроме этого увлекается конным спортом и восточным танцем живота.

В этом году представительница из Украины впервые приняла участие в конкурсе и сразу же одержала победу. Как и в большинстве подобных конкурсов, жюри оценивало участниц за равновесие на сцене, яркую индивидуальность, упрямство, амбиции, ну, и конечно же, за красоту.