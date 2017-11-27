Чиновник из Генпрокуратуры купил жилье в столице за 5 гривен - СМИ

Глава Управления надзора Генпрокуратуры за соблюдением законов Национальной полицией Александр Лукашенко приобрел квартиру в столице Украины за 5 гривен, а его жена – дом на 288 "квадратов" за 10 тысяч гривен.

Такая информация обнародована в расследовании проекта "PROSUD", участники которого проанализировали декларации чиновника за 2013, 2015 и 2016 годы.

Совокупно семье Лукашенко принадлежат дома общей площадью в 1285 квадратных метров, восемь квартирам, три автомобиля и несколько земельных участков.

Непосредственно прокурор владеет двумя квартирами в Киеве (на 40 квадратных метров и стоимостью в 319 тысяч гривен, и на 31 квадратный метр, которую он приобрел всего за 5 гривен)

Согласно поданным декларациям, Лукашенко в общем заработал 974 тысячи гривен и еще 967 тысяч гривен получил от продажи движимого имущества. Его жена Ирина, которая является коммерсантом, заработала 2,3 млн гривен. Кроме того, согласно извлечению из Госреестра прав на недвижимое имущество, она приобрела дом площадью 288 квадратных метров. на улице Константина Хохлова в Голосеевском районе Киева, всего за за 10 тысяч гривен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что СМИ нашли под Киевом тайное состояние родственников Олега Ляшко.