Сыну нардепа Попова сообщили о подозрении, в прокуратуре настаивают на аресте

Cыну народного депутата Игоря Попова — 14-летнему Богдану Попову, и его товарищу, задержанным за разбойное нападение на магазин, сообщено о подозрении.

По согласованию Киевской местной прокуратуры № 5 сообщено о подозрении двоим несовершеннолетним, которые накануне совершили разбойное нападение на магазин "Праздничный" в Оболонском районе столицы. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

В прокуратуре напомнили, что 26 ноября двое парней в возрасте 14 и 15 лет, заранее распределив между собой роли, ворвались в магазин и, угрожая продавцу оружием, завладели денежными средствами в сумме 2,5 тыс. грн.

Их задержали "на горячем" возле места совершения преступления. Во время поверхностного осмотра правоохранители изъяли у парней предмет, похожий на пистолет, черные балаклавы и перчатки черного цвета.

Подросткам, задержанным в порядке ст. 208 УПК Украины, местной прокуратурой подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ход досудебного расследования находится на контроле Киевской местной прокуратуры № 5.

Напомним, ранее сообщалось, что Богдан Попов может быть причастен еще к 5 ограблениям в Киеве.