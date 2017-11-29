Ученые рассказали, какие земные существа смогут выжить на Марсе

Ученые из Вагенингенского университета (Нидерланды) объявили о том, что им удалось добиться прогресса в вопросе обеспечения едой будущей земной колонии на Марсе.

Соответствующий отчет об исследованиях был опубликован на интернет-портале "Phys.org".

Нидерландские ученые имитировали процессы, которые могут происходить в марсианской почве. Земляные черви, которых они подсадили в имитатор, не только выжили, но и дали потомство и обогатили ее среду органикой.

Почву для эксперимента была взята с вулкана на Гавайях и из штата Аризона (США). По своей структуре она очень похожа на марсианскую.

Как заявляют ученые, черви взрыхлили твердую почву, что значительно улучшило полив растений и подачу к ним кислорода.

Всего в ходе эксперимента ученым удалось вырастить более дюжины растительных культур, а в дальнейших планах значится выращивание гороха, редиса, помидора, картофеля и моркови. Эксперименты начались в 2013 году, но уже благополучно Все они успешно прошли тест на содержание в них тяжелых металлов, что доказало безопасность потребления этой пищи для человека.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США предложили 15 тысяч долларов за план дешевой колонизации Марса