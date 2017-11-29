В Украине построят скоростную железную дорогу из Киева в Одессу - Омелян

Руководитель министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян озвучил инициативу о строительстве между столицей и Одессой скоростной железной дороги с "европейской" колеей.

Чиновник также сообщил о том, что потенциальная стоимость воплощения проекта в жизнь составит не более 800 млн евро, передает "Укринформ".

"У нас есть трасса, которая соединяет Киев и Одессу. Вдоль нее есть государственная земля. Конечно, там есть перепады высот, и надо будет идти эстакадами. Если средняя стоимость километра один-два миллиона, то, исходя из протяженности пути, получится 500-800 миллионов евро. Сами поезда - это дополнительно еще 20-30 миллионов евро. Сейчас пассажирский поезд можно приобрести за 10 миллионов евро. Три-четыре поезда обеспечат дневные перевозки", - заявил Омелян.

Глава Мининфраструктуры также сообщил о том, что стоимость билета на скоростной поезд "Киев - Одесса" может составлять от 500 до 700 гривен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Омелян назвал Керченский мост прямой угрозой для экономики Украины.