Ученые раскрыли тайну снежного человека

Ученые наконец раскрыли тайну происхождения снежного человека.

Science Alert сообщает, что для этого научные сотрудники проанализировали имеющиеся ДНК снежного человека. Оказалось, что на самом деле ДНК йети принадлежали нескольким видам медведей.

Ученые проанализировали девять образцов с ДНК снежного человека из Тибета и Гималаев, сохранившихся в музеях и частных коллекциях.

Волосы, кожа, зубы, кости и фекалии тщательно изучили. Восемь образцов принадлежат разным видам медведей - азиатским черным, гималайским бурым или тибетским. Еще один образец, полученный в музеи Месснер, оказался зубом собаки.

"Наши данные убедительно свидетельствуют о том, что биологические основы легенды о Йети можно найти среди местных медведей, и наше исследование показывает, что генетика должна быть в состоянии распутать и другие подобные тайны", - сообщил автор исследованич, биолог Шарлотта Линдквист из университета в Баффало.

Линдквист уточнил, что легенды о снежном человеке имеют реальную основу. Однако ничего паранормального в ней нет, люди просто встречались с медведями.

"Очевидно, что большая часть легенд о йети связана с медведями", - добавляет Линдквист.

Благодаря этому исследованию ученые получили возможность проследить эволюцию медведей.

"Дальнейшее генетическое исследование этих редких и неуловимых животных может помочь осветить экологическую историю региона, а также эволюционную историю по всему миру. И "останки йети" могут внести свой вклад в эту важную работу", - уточняет Линдквист.

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