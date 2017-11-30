В Кривом Роге школьник-хулиган запугал целый класс: бьет, колет и душит

В Кривом Роге Днепропетровской области в одной из школ ученики 3-А класса отказываются ходить на уроки из-за мальчика-хулигана.

Дети в один голос жалуются, что мальчик их бьет, колет острыми предметами, а некоторых — душит, говорится в сюжете ТСН.

Родители требуют, чтобы с ним начал работать школьный психолог, но мать ребенка написала категорический отказ.

Ранее сообщалось, что в Деснянском районе Киева в школе №247 ученик 2-Б класса — восьмилетний Артур — на протяжении последних полутора лет держит в страхе детей и учителей.